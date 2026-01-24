Hüsran bitmelidir!

Bunca milyon avrolarla alınanlar… Millî takımlarına çağrılan yıldızlar… Kendi sahanda oynuyorsun… Tribünler dolu ve coşkun… Kendi liginde 22 maçta 25 gol yemiş Aston Villa’ya “gol atamayarak” yeniliyorsun… Tribünlerde on binlerce, TV başında yüz binlerce, ülke çapında milyonlarca taraftarını üzüyor, “Avrupa Ligi’nin zirvelerinde oynayacak takımın, daha ilk adımda tökezliyor; neden?..

Sadettin Saran gibi “tecrübeli ve bu konuları iyi bilen bir başkan” tez elden “bu sorunun cevabını bulamaz ve gereğini yapamazsa” yazık olur, harcanan onca paraya ve verilen onca emeğe…

Bu konuda benim sorum, çok açık; “Acaba son yıllarda takımın başına getirilen” hocalar, “hüsranın asli sebebi” olmasınlar?..

Neden “asli” dedim; zira “Asli, ‘temel olarak alınan, bir şeyin temelini oluşturan, ana, asıl, esas’ demektir” de ondan!...

Peki, “hüsran” ne demek; “Umulan, beklenilen bir şeyin elde edilememesinden duyulan acı, düş kırıklığı.”

Ve de geliyor “asıl” soru; “Neden hesap sorulmuyor; hesap sorulmazsa bu hüsran biter mi?..”

GEL ŞAMPİYONLUK, GEL…

25 Eylül 2025’te “Transfere doyamamak” başlığı ile yazmışım, Transfer çılgınlığını… Hele ki G.Saray…

Sarı kırmızılılar “Kulüp transfer harcamalarında”, 148,270 milyon avro ile “Avrupa 14’üncüsü” olmuş…

Ocak transferi geldi, Galatasaray gene “transfer” peşinde…

Ara transfer döneminde orta sahadaki savunma gücünü artırmak isteyen Sarı Kırmızılılar, ilk adımı Noa Lang ile atıyor. Orta saha için Onyedika ile anlaşma sağlanırken, bu iki isimden birini gerçekleştiremezse, hedefte Nijeryalı Youssouf Fofana var; Milan ile temaslar yapılıyor.

Anlaşılıyor ki, galiba Galatasaray’da “hesap sorulmayacak; “şampiyonluk” her şeyi örter, her zaman…

AVRUPA TABLOMUZ…

UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi’nde 7. hafta geride kaldı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde kendi sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak puanını 10’a yükseltti ve “ilk 24’ün” kapısına geldi.

Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi’nde İngiliz ekibi Aston Villa’ya hem de “kendi evinde” 1-0 mağlup olarak 11 puanda kaldı. Mağlubiyete rağmen, “öteki maçlardaki sonuçlar” sarı lacivertlilerin ilk 24’ü garantilemesini sağladı. Avrupa kupalarında yer alacak takım sayısını ile oynayacakları ön eleme sayısını “UEFA ülke puanı sıralaması” etkiliyor.

Sıralamanın en üstünde İngiltere var. Biz, puanımızı 48.125’e çıkardık, 9. sıradayız. Türkiye’nin bir basamak üzerinde (8. sırada) 58.150 puanla Belçika var ve bizi 46.075 puanla Çekya izliyor.

ŞAKA

İnanamadım. Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco “futbolda yaşanan ve yönetimi, camiayı ve milyonlarca taraftarı üzen” tablo ile ilgili sorular soran gazetecilere “Haberinin olmadığını” söyleyecek kadar vurdumduymaz…

Sorum var, Sadettin Saran gibi “futbol işlerini çok iyi bilen ‘tecrübeli’ bir Başkan’a: “Nasıl sabrediyorsunuz bu tabloya?..”

Dahası, bir sorum da yönetim başta F.Bahçe camiasına; “Başkan neden sabrediyor, bir bilen var mı?..”

