ABD Ticaret Bakanlığının ülkede yatırım yapmak isteyen şirketlere yönelik resmî yatırım destek ve networking programı olan SelectUSA kapsamında İstanbul Sanayi Odası (İSO), DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi ve ABD İstanbul Başkonsolosluğunun iş birliğiyle SelectUSA Roadshow to Türkiye etkinliği düzenlendi.

ÖNDER ÇELİK - İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin, yalnızca ticaret hacmini artırmaya değil, aynı zamanda uzun vadeli stratejik ortaklıklar kurmaya odaklanması gerektiğinin altını çizerek, “Gerek dünyanın içinden geçtiği koşullar gerekse potansiyel vadeden ikili ticaretimiz; birbirini tamamlayıcı, diğer bir ifadeyle ‘terzi usulü’ tasarlanmış bir ortaklık zemini için muazzam bir fırsat teşkil ediyor. Bugün ABD, dünyanın en büyük ekonomisi ve önemli bir teknolojik güce sahip. Türkiye ise gelişmiş sanayi altyapısı, girişimcilik kültürü ve coğrafi konumu ile bölgesinin en büyük üretim üssü durumunda. Bu avantajı üçüncü ülkelere yönelik fırsata dönüştürmek için Türkiye ile ABD arasında karşılıklı yatırımların çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum” dedi. ABD İstanbul Başkonsolosu Michael Lally de “Amerika, endüstriyel büyüme için ölçekleme, inovasyon, hukuki güvence, sermaye erişimi, enerji güvenliği ve dünyanın en üretken iş gücü gibi benzersiz avantajlar sunar” diye konuştu.

TÜRKİYE PROGRAMINA TABA-AMCHAM’DA BAŞLADI

n ABD’ye doğrudan yabancı yatırımları teşvik etmeyi amaçlayan SelectUSA Programı kapsamında Türkiye’ye gelen üst düzey heyet, Türkiye temaslarının ilk buluşmasını TABA-AmCham (Türk-Amerikan İş Adamları Derneği) ev sahipliğinde gerçekleştirdi. TABA-AmCham Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, Başkan Yardımcısı Eren Derinkök ve Washington DC Temsilcisi Soner Babüroğlu’nun konuşmalarıyla başlayan toplantının özel konukları arasında, bölgesel ekonomik kalkınma ve yatırım teşvikleri alanında uzman İş Geliştirme Direktörü Henry Gaston ile küçük ve orta ölçekli şehirlerde yabancı yatırım çekme stratejileri konusunda deneyimli Ekonomik Kalkınma ve Yatırım Teşvikleri Kurumu Başkanı ve CEO’su Karl Heck yer aldı.

