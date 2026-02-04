Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna konusunda Türkiye’nin ara buluculuğu ile İstanbul’da yapılan müzakereler sonucunda geçen yıl mayıstan itibaren 2 bin 300’den fazla Rus askeri ve 170’ten fazla Rus sivilin, yaklaşık 2 bin 400 Ukrayna askeri ile 170’ten fazla Ukraynalı sivilin evine döndüğünü kaydetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığının 2025 sonunda, İstanbul sürecinin “somut bir ilerleme” sağlamadığını kamuoyuna açıkladığını hatırlatan Lavrov, Kiev’in bu sebeple Moskova ile temasları süresiz olarak tek taraflı olarak askıya aldığına işaret etti.

Lavrov’dan İstanbul müzakerelerine övgü! 1 yılda 5 bin kişi evine döndü

Bakan Lavrov “Şimdi Kiev, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ile yakın koordinasyon içinde, çözüm girişimlerini bir kez daha baltalamaya çalışıyor. Amaç, dikkati çatışma sonrası yeniden yapılanmaya yönelik ikincil konulara çekmek ve Beyaz Saray’ın Alaska’daki çatışma çözümü anlayışına dayanan ‘planının’ esas kısmını müzakere etmekten kaçınmaktır” değerlendirmesinde bulundu.

