Karaya oturan gemiden yardım talebi gelmedi! 2 gündür Sarıyer'de bekliyor
Sarıyer açıklarında karaya oturan 100 metre uzunluğundaki Komor Adaları bayraklı “Razouk” adlı kargo gemisi, aradan iki gün geçmesine rağmen kurtarma talebinde bulunmadı. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgede tedbir amaçlı bekleyişini sürdürüyor.
Romanya’daki Köstence Limanı’ndan ayrılarak İstanbul Boğazı açıklarına seyreden “Razouk” isimli kargo gemisi, Kısırkaya açıklarında henüz bilinmeyen bir sebeple karaya oturdu.
YARDIM TALEBİNDE BULUNMUYORLAR
Geminin karaya oturmasının üzerinden iki gün geçmesine rağmen herhangi bir yardım talebinde bulunulmadığı öğrenildi. Harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de tedbiren bölgede durmaya devam ediyor.
