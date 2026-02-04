TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasında varılan mutabakatının bölge barışı adına kıymetli bir fırsat olduğunu söyledi.

Suriye’de bütünleşme sürecinde atılan güçlü adımları dikkatle takip ettiklerini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

İlk günden beri vurguladığımız gibi Suriye’nin toprak bütünlüğü ve millî egemenliği vazgeçilmezdir. Katılımcı bir düzen, her kesimi kapsayan adil temsil ve demokratik bir Suriye hedefi bölgemizin sigortasıdır. Parçalanma, dağılma, vekâlet yapılanmaları ve fiilî bölünmeler kimseye huzur getirmez. Birlik ve dirlik içinde bir Suriye, Türkiye dâhil tüm bölge ülkeleri için güvenceler üretecektir. Bu birlik, bölgemizde de oyunları bozacak olan yegâne anahtardır. Suriye’nin bütünlüğü için atılan her adım, Terörsüz Türkiye hedefimizi de güçlendirmektedir.



Haberle İlgili Daha Fazlası