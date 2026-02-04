Avcılar’da bodrum katında bulunan tekstil atölyesine ait depoda gece yarısı yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler hızlı müdahale sonrası söndürüldü, depoda hasar oluştu.

Olay 00.00 sıralarında Avcılar ilçesine bağlı Bağlariçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Bodrum katında bulunan tekstil atölyesine ait depoda yangın çıktı. Bölgede yoğun dumanın oluştuğunu gören vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Avcılarda yangın paniği! Tekstil atölyesinin deposu alevlere teslim oldu

EKİPLER ÖNCE DUMANI TAHLİYE ETTİ

Yaklaşık 250 metrekare alandan yükselen dumanları söndürmek için ekipler çalışma başlattı. Uzun süreli duman tahliyesinin ardından yangın soğutma çalışmalarıyla söndürüldü.

Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depo maddi hasar gördü. Öte yandan, polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası