Ataşehir’de bir mermer atölyesinin bahçesindeki prefabrik yapıda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Yangın, Ferhatpaşa Mahallesi 41. Sokak'ta bulunan mermer atölyesinin bahçesindeki prefabrik yapıda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yapı içerisinde bulunan 2 kişi, yangını fark ederek kendi imkânlarıyla dışarı çıkmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi.



Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta oksijen desteği verildi.

