Meksika ekibi Club America'da 6 aylık macerası ırkçılık iddialarıyla sona eren Allan Saint-Maximin'in, ülkesi Fransa'ya geri döndüğü iddia edildi.

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe'de de forma giyen 28 yaşındaki Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin'in, sezon sonuna kadar Ligue 1 ekibi Lens ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

LENS İLE EL SIKIŞTI

Foot Mercato'nun haberine göre; Club America'dan ayrılan Fransız kanat oyuncusu, ülkesine dönerek Ligue 1 ekibi Lens ile el sıkıştı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Haberde, Meksika temsilcisine pazar günü veda eden Maximin'in, pazartesi günü yeni takımıyla anlaşmaya vardığı ve kısa süre içerisinde transferin resmi olarak açıklanmasının beklendiği ifade edildi.

MEKSİKA'DA 5 GOLE KATKI YAPTI

Club America formasıyla bu sezon 15 maçta görev alan Maximin, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası