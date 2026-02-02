Karim Benzema'nın Al Hilal ile anlaşması sonrasında Cristiano Ronaldo’nun kriz çıkardığı ve Suudi Arabistan'da transferin durma noktasına geldiği iddia edildi. Portekizli yıldızın restinin ise dolaylı olarak Fenerbahçe’nin N’Golo Kante planlarını da belirsizliğe sürüklediği belirtildi.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun, Karim Benzema'nın şampiyonluk yarışındaki Al Hilal ile anlaşması nedeniyle Al Nassr formasıyla bir sonraki lig maçında sahaya çıkmayı reddettiği iddia edildi.

AL NASSR'A YÖNELİK POLİTİKADAN RAHATSIZ

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) Al Nassr'a yönelik yönetim ve yatırım politikasından ciddi şekilde rahatsız.

AL HİLAL VE AL NASSR KIYASI

Haberde, Portekizli yıldızın kararının herhangi bir sakatlık ya da kişisel sebepten kaynaklanmadığı vurgulandı. Ronaldo'nun asıl tepkisinin, PIF'in Al Nassr'ı rakip kulüplerle kıyaslandığında geri planda bırakmasına yönelik olduğu ifade edildi. Özellikle Al Hilal'e yapılan yatırımların, Al Nassr'a gösterilen ilgiden çok daha fazla olduğu düşüncesinde olduğu aktarıldı.

TRANSFER POLİTİKASI KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Ronaldo'nun en büyük şikayetlerinden birinin diğer takımların yaptığı transferler olduğu belirtildi. Kış transfer döneminde Al Hilal'in Avrupa'da tanınan isimler dahil beş futbolcu kadrosuna katmasına karşın, Al Nassr'ın yalnızca Irak ekibi Al-Zawraa’dan Haydeer Abdulkareem'i transfer etmesi, Portekizli yıldızın tepkisini artırdı.

N'Golo Kante

FENERBAHÇE'Yİ ETKİLEDİ

Ronaldo'nun bu kararı sonrası Benzema'nın Al Ittihad'dan Al Hilal'e transferinin bekletileceği kaydedildi. Fenerbahçe, N'Golo Kante transferi konusunda, Benzema'yı kaybedecek olan Al Ittihad'ı Youssef En-Nesyri'yi anlaşmaya dahil ederek ikna etmişti.

TRANSFERLER ŞİMDİLİK BEKLEMEDE İDDİASI

Ronaldo'nun çıkardığı kriz sonrası Suudi Arabistan Yatırım Fonu'nun, Al Ittihadli Karim Benzema'nın Al Hilal'e, Fenerbahçeli En-Nesyri'nin Al Ittihad'a, Al Ittıhadli Kante'nin ise Fenerbahçe'ye transferini şimdilik bekletme kararı aldığı belirtildi.

