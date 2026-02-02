Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye ve İran’daki gelişmeleri takip ediyoruz." dedi. İmalat sanayi işletmelerine kredi müjdesi veren Cumhurbaşkanı, "İstihdam yoğunluğu ile orantılı işletme başına 50 milyon liraya kadar cazip kredi sunacağız." müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.56'da başladı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bu akşam idrak edeceğimiz Beraatınızı tebrik ediyorum. 11 ayın sultanı Ramazan’a ulaştırmasını niyaz ediyorum. Bu mübarek gün ve gecelerin bizi birbirimize daha sıkı bağlamasını diliyorum. 2025-2026 yılının 2’inci yarı yılı bayrak sevgisi dersi ile başladı. Yeni dönemin hem evlatlarımız, hem eğitim camiasının hem de evlatlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Hangi makamda olursak olalım hiçbir ayrım yapmadan aşkla koşacağımızın sözünü vermiştik. Allah'a hamdolsun 23 yıldır sözümüzü tutuyoruz. 23 yıldır aşkla koşuyor, aşkla koşan yorulmaz diyoruz.

Ana muhalefet gibi 'Atam izindeyiz' diyip yılın tamamında izin yapanlardan değiliz. İlk günkü heyecanımızla Türkiye'yi bir baştan diğer başa yükseltmenin samimi gayreti içindeyiz.

"SURİYE VE İRAN'I TAKİP EDİYORUZ"

Dış politikada Suriye ve İran bağlamında kritik gelişmeleri takip ederken içeride de eser siyasetimizi hız kesmeden sürdürdük.

REZERVLER 215 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Merkez Bankası'nın rezervleri artmaya devam ediyor. İktidarı geldiğimizde 27 milyar TL'de aldığımız rezervler 215,6 milyar dolara ulaştı.

İMALAT SANAYİNE KENİ KREDİ PAKETİ

Tüm imalat sanayi işletmelerine 100 milyar lira büyüklüğünde uygun koşullu finansman paketini devreye alıyoruz. İstihdam yoğunluğu ile orantılı işletme başına 50 milyon liraya kadar cazip kredi sunacağız.

"ANA MUHALEFET SURİYE'DE ÇUVALLADI"

Ana muhalefet Suriye'de çuvalladı. 13 yıl boyunca Suriye'yi doğru okuyamadılar.

