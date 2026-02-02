Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de yıldız isim Edson Alvarez, cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'de sarı kart gören Meksikalı orta saha Edson Alvarez, cezalı duruma düştü.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA YOK

Karşılaşmanın 13. dakikasında sarı kart gören 28 yaşındaki oyuncu, gelecek hafta forma giyemeyecek.

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Edson Alvarez, bu maçta takımını yalnız bırakacak.

