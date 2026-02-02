Bursa’da “Markete gidiyorum” diyerek evden ayrılan Sude Solak'tan günlerdir haber alınamıyor. Ailenin kayıp başvurusunun ardından polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken, aile gelecek iyi bir haberi umutla bekliyor.

Bursa’da yaşayan Sude Solak, 27 Aralık 2025 tarihinde evinden “Markete gidiyorum” diyerek ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Genç kızdan uzun süre haber alamayan ailesi, endişe üzerine emniyete başvurarak kayıp ihbarında bulundu.

KAYITLAR İNCELEME ALTINDA

Yapılan başvurunun ardından polis ekipleri tarafından Sude Solak’ın bulunması için kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Güvenlik güçleri, genç kızın ayrıldığı saatten itibaren gidebileceği güzergâhlar ve çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

YARDIM BEKLİYORLAR

Günlerdir kızlarından gelecek sevindirici bir haberi beklediklerini belirten aile ise umutlarını koruduklarını ifade etti. Aile, Sude Solak’ı gören ya da nerede olabileceğine dair bilgi sahibi olanların güvenlik birimlerine bilgi vermelerini istedi.

