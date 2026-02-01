Meteoroloji, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki birçok il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı yaptı. Ulaşımda aksama, buzlanma, tipi ve çığ riski nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.

Batı bölgeler kuvvetli yağış ve fırtına ile mücadele ederken Doğu bölgelerde kar etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Batman'ın kuzeyi, Van'ın güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Harita güncellendi, Meteoroloji il il açıkladı: Doğu ve Güneydoğu kara teslim olacak

İL İL UYARI YAPILDI

Kuvvetli yağışların, Diyarbakır'ın kuzeydoğusu ve Batman'ın kuzeyinde genellikle yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde genellikle karla karışık yağmur, yükseklerinde kar, Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kesimlerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

