Ramazan Bayramı yarın 20 Mart Cuma günü başlayacak, üç günlük bayram 22 Mart Pazar günü sona erecek. Bayram namazı için araştırmalarını sürdüren vatandaşlar ise ''Teşrik tekbirleri ne zaman söylenir?'' sorusuna cevap arıyor.

Bayram öncesi namazlarını cemaatle kılmak isteyen vatandaşlar, bayram namazı ve teşrik tekbirlerinin kurallarıyla ilgili detayları araştırıyor. Teşrik tekbirleri ne zaman söylenir merak edilirken bayram namazına dair de detaylar merak konusu oldu. İşte, bayram namazı kılınışı ve teşrik tekbiri hakkında bilinmesi gerekenler...

TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN SÖYLENİR?

Kurban Bayramının arefesi günü, sabah namazından, dördüncü günü ikindi namazına kadar, hacıların ve hacca gitmeyenlerin, erkek, kadın herkesin, cemaat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazından sonra selam verir vermez, bir kere “Teşrik tekbir”ini okuması vaciptir.

Camiden çıktıktan sonra veya konuştuktan sonra, okumak lazım değildir. İmam tekbiri unutursa, cemaat terk etmez. Erkekler, yüksek sesle okuyabilir. (Halebi-yi kebir)

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL SÖYLENİR?

(Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillahil-hamd)

TEŞRİK TEKBİRLERİ GETİRİLEN GÜNLERE NE DENİR?

Kurban bayramının arefesinin sabah namazından, dördüncü günün ikindi namazına kadar, 23 farz namazın bitiminde selam verince teşrik tekbiri okunur. Bu tekbir getirilen günler, Arefe, bayram ve eyyam-ı teşrik denilen üç gündür, hepsi beş gün ediyor. İlk güne Arefe, ikinci güne bayram, Zilhicce’nin 11, 12 ve 13. günü olan diğer üç güne de, eyyam-ı teşrik deniyor.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

1- Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ederek, namaza durulur. Sonra “Sübhaneke” okunur.

2- Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

3- İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir. Kısaca: İki salla, bir bağla, Üç salla, bir eğil diye ezberlenir.

