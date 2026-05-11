Türkiye sigorta sektörünün öncü şirketlerinden Doğa Sigorta müşteri deneyimini dijitalleşme ile yeniden tanımlayarak kasko asistans hizmetlerinde devrim niteliğinde bir adımı hayata geçirdi. Yeni devreye alınan “Mobil Çekici Takip Sistemi” ile sigortalılar, hasar anından aracın servise teslimine kadar tüm süreci akıllı telefonları üzerinden anlık olarak takip edebilecek.

Yeni hizmete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, sigortacılığın sadece bir tazminat ödeme süreci değil, bir güven ve deneyim yönetimi olduğunu vurguladı. Gölpınar, “Bu uygulamayı sadece teknik bir özellik olarak değil, müşteri deneyiminde bir standart değişimi olarak görüyoruz. Kaza sonrası yaşanan stresin en büyük kaynağı bilgi eksikliğidir. Biz, müşterimize SMS ile ilettiğimiz tek bir link üzerinden çekicinin konumunu Google Maps üzerinde canlı izleme imkânı sunarak bu belirsizliği ortadan kaldırıyoruz. Artık müşterilerimiz bekleyen değil, süreci yöneten taraf konumunda olacak” dedi.

Doğa Sigorta, "şeffaflık ve kontrol" sunan kasko hizmetlerine bir yenisini ekledi; Mobil Çekici Takip Sistemi devrede!

UÇTAN UCA TAKİP VE OPERASYONEL HIZ

Sistem, yalnızca çekicinin olay yerine gelişini değil, aracın yüklenmesinden yetkili servise teslim edilmesine kadar geçen tüm transfer sürecini de kapsıyor. Uygulama indirme zorunluluğu olmaksızın çalışan sistem, KVKK uyumlu ve süreli linkler aracılığıyla yüksek güvenlik standartları sunuyor.

Doğa Sigorta’nın bu dijital hamlesi, operasyonel tarafta da büyük bir verimlilik sağlıyor. “Çekici nerede?” sorusundan kaynaklı çağrı merkezi trafiğini minimize eden sistem sayesinde ekipler, sigortalılara daha katma değerli hizmetler sunmaya odaklanabiliyor.

İLK ETAPTA 5 BÜYÜK ŞEHİRDE AKTİF

Mobil Çekici Takip Sistemi şu an için;

• İstanbul (Avrupa Yakası)

• Ankara (Merkez)

• Bursa (Merkez)

• Kocaeli (Merkez)

• Kayseri (Merkez)

bölgelerinde aktif olarak hizmet veriyor.

GELECEK HEDEFİ: TÜRKİYE GENELİNDE DİJİTAL STANDART

Hizmet ağını hızla genişletmeyi hedeflediklerini belirten Coşkun Gölpınar, “Hedefimiz çok net: Bu şeffaf deneyimi Türkiye genelinde standart hale getirmek. Biz sigortacılığı, belirsizlikleri ortadan kaldıran dijital bir güven platformu olarak yeniden tanımlıyoruz,” şeklinde konuştu.

