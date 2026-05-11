Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki bir otobüste alkol aldığı iddia edilen bir şahıs ile duruma tepki gösteren diğer yolcular arasında çıkan tartışma ortalığı karıştırdı. Artan gerilim üzerine araçtan indirilen öfkeli şahıs, hıncını alamayarak elindeki alkol şişesini otobüsün içine doğru fırlattı. İçerideki vatandaşlara büyük bir panik yaşatan ve otobüsü adeta savaş alanına çeviren o korku dolu anlar bir amatör kameraya saniye saniye yansırken, saldırgan şahsın indirilmesinin ardından otobüs seferine kaldığı yerden devam etti.

