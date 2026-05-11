Sivas'ta kaza! 86 yaşındaki şoför canından oldu
Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri 86 yaşındaki şoförün hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kangal'ın Çetinkaya köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 86 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
- Kaza, Kangal'dan Divriği istikametine gitmekte olan 38 TR 225 plakalı otomobilin yol kenarındaki şarampole devrilmesi sonucu meydana geldi.
- Sürücü Bayram Poyraz (86) direksiyon hakimiyetini kaybetmişti.
- Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Bayram Poyraz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
- Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Kangal'dan Divriği istikametine gitmekte olan Bayram Poyraz (86) yönetimindeki 38 TR 225 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.
86 YAŞINDAKİ ŞOFÖR ÖLDÜ
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Bayram Poyraz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
