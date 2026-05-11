Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri 86 yaşındaki şoförün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza, Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Kangal'dan Divriği istikametine gitmekte olan Bayram Poyraz (86) yönetimindeki 38 TR 225 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.

Sivas'ta kaza! 86 yaşındaki şoför canından oldu

86 YAŞINDAKİ ŞOFÖR ÖLDÜ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Bayram Poyraz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

