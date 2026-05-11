Samsun'un İlkadım ilçesinde sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki demir dubaya çarpıp ardından büyük bir hızla yolun karşısındaki terzi dükkanına dalarak ortalığı savaş alanına çevirdi. Şans eseri kimsenin burnunun dahi kanamadığı ve muhtemel bir facianın teğet geçtiği kazada dükkanın cam vitrini tuzla buz olurken, hasar gören araç çevredeki duyarlı esnafın yardımıyla dükkanın içerisinden çıkarıldı. Meydana gelen ilginç kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

