Hürmüz Boğazı'ndaki ABD'ye ait gemilerin geçişinin 'daha kapsamlı bir operasyonun' bir parçası olduğunu ifade eden ABD Başkanı Donald Trump, "Özgürlük Projesi”ni yeniden başlatmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Venezuela'daki son durumu değerlendiren Trump, ülkeyi ABD'nin 51. eyaleti yapmayı ciddi olarak düşündüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e “Özgürlük Projesi”ni yeniden başlatmayı düşündüğünü söyledi ve ABD'nin gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçirme girişiminin “daha geniş çaplı bir askeri operasyonun” sadece bir parçası olacağını belirtti.

Trump, Venezuela'yı Amerika Birleşik Devletleri'nin 51. eyaleti yapmayı ciddi bir şekilde düşündüğünü söyledi.

Trump 51. eyalet için gözünü o ülkeye dikti! Hürmüz'de 'Özgürlük Projesi' yeniden başlayabilir

"TAHRAN PES EDECEK" İDDİASI

Trump, İran'ın sertlik yanlısı liderlerinin "pes edeceklerini" iddia ederek, müzakereler hakkında sorulan bir soruya cevap olarak "Anlaşmaya varana kadar onlarla görüşmeye devam edeceğim" dedi.

Trump, İranlı müzakerecilerin kendisine, İran'ın gerekli nükleer teknolojiye sahip olmadığını öne sürerek, ABD'nin yıkılmış İran tesislerinden ‘nükleer toz’ toplamak zorunda kalacağını söylediklerini aktardı.

ÖZGÜRLÜK PROJESİ NEDİR?

Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin, boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'da verdiği basın brifinginde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından ötürü Körfez bölgesinde 87 farklı ülkeden yaklaşık 23 bin sivilin kurtarılması için "Özgürlük Projesi" adlı operasyonu başlattıklarını savunmuştu.

Trump, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirmişti.

