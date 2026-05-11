Milyonlarca emekli, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde maaş ve ikramiye ödeme takvimine odaklandı. Bayram hazırlıkları sürerken SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşlar ''Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, emekli maaşı bayramdan önce yatar mı?'' sorularının cevaplarını araştırıyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli, SGK ve Bakanlık tarafından yapılacak resmi duyurulara kilitlendi. 2026 yılında Kurban Bayramı’nın 27 Mayıs’ta başlayacak olması nedeniyle emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için erken ödeme ihtimali de gündeme geldi. Peki, Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, emekli maaşı bayramdan önce yatar mı?

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, emekli maaşı bayramdan önce yatar mı?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin gündeminde bayram ikramiyesi ödemeleri yer alıyor. Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki kez yapılan ikramiye ödemeleri için gözler Sosyal Güvenlik Kurumu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelecek açıklamalara çevrildi.

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, emekli maaşı bayramdan önce yatar mı?

Bu yıl Kurban Bayramı’nın 27 Mayıs tarihinde başlayacak olması nedeniyle ödemelerin bayramdan önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Emekli bayram ikramiyelerinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor. Kesin ödeme takviminin ise resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, emekli maaşı bayramdan önce yatar mı?

EMEKLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Kurban Bayramı yaklaşırken emekli maaşlarının erken yatırılıp yatırılmayacağı da en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Henüz resmi ödeme takvimi duyurulmasa da geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında maaşların bayram öncesinde hesaplara aktarılması bekleniyor.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşlar, maaş ve ikramiyelerin aynı dönemde yatırılmasını bekliyor. Maaş ödeme günleri sigorta türüne ve tahsis numarasına göre değişiklik gösterirken, resmi duyurunun SGK tarafından yapılması bekleniyor.

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, emekli maaşı bayramdan önce yatar mı?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNE ZAM YAPILACAK MI?

Emeklilerin merak ettiği bir diğer konu ise Kurban Bayramı ikramiyesinde artış yapılıp yapılmayacağı oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı’nda ödenecek ikramiye tutarında yeni bir zam planlanmadığını belirtti.

Ramazan Bayramı’nda verilen tutarın aynı şekilde devam etmesi bekleniyor. 2026 Kurban Bayramı için emeklilere 4 bin TL ikramiye ödenmesi öngörülüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası