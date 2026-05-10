El Clasico’da geri sayım sona erdi. La Liga’nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek mücadele öncesinde futbolseverler ''El Clasico ne zaman, Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda, nerede izlenir?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

El Clasico ne zaman, Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda, nerede izlenir merak edilirken Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, sezonun en formda dönemlerinden birini geçiriyor. Katalan temsilcisi ligde topladığı 88 puanla zirvede yer alırken son haftalarda aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor.

Real Madrid ise El Clasico öncesinde çalkantılı bir süreçten geçiyor. Eflatun-beyazlı ekip ligde 77 puanla ikinci sırada yer alırken takım içindeki bazı problemler İspanya’da gündem olmaya devam ediyor. Kylian Mbappe’nin maç kadrosunda yer almaması dikkat çekerken Rodrygo, Dani Carvajal ve Eder Militao gibi önemli isimlerin eksikliği de gündemde.

El Clasico ne zaman, Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Gözler Arda Güleri arıyor!

EL CLASICO NE ZAMAN?

La Liga’da sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olan Barcelona - Real Madrid mücadelesi bugün oynanacak. Futbol dünyasının yakından takip ettiği El Clasico, 10 Mayıs 2026 Pazar günü saat 22.00’de başlayacak.

El Clasico ne zaman, Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Gözler Arda Güleri arıyor!

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

El Clasico mücadelesi Barcelona’nın stadı Spotify Camp Nou’da oynanacak. Dev karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

El Clasico ne zaman, Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Gözler Arda Güleri arıyor!

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, El Clasico’da forma giyemeyecek. Genç yıldızın yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı belirtilirken, teknik heyetin oyuncuyu riske etmek istemediği ifade edildi.

Arda Güler’in tedavi süreci devam ederken, Dünya Kupası'nda sahalara milli takım için dönmesinin beklendiği konuşuluyor.

El Clasico ne zaman, Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Gözler Arda Güleri arıyor!

BARCELONA - REAL MADRID MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Barcelona: J. Garcia, E. Garcia, P. Cubarsi, G. Martin, J. Cancelo, Gavi, Pedri, M. Rashford, D. Olmo, F. Lopez, R. Lewandowski

Real Madrid: T. Courtois, T. Alexander-Arnold, A. Rudiger, D. Huijsen, F. Garcia, T. Pitarch, E. Camavinga, B. Diaz, J. Bellingham, Vinicius Jr., G. Garcia

Haberle İlgili Daha Fazlası