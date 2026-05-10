UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda finalistler belli olurken, futbolseverleri dev bir mücadele bekliyor. İngiliz temsilcisi Arsenal ile Fransız devi Paris Saint-Germain, kupayı kazanabilmek için bu kez final sahnesinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ''Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?'' sorusuna cevap ararken tarih UEFA tarafından duyuruldu.

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final aşamasında birbirinden kritik mücadeleler oynandı. İlk maçlarda Bayern Münih, Real Madrid’i 2-1 mağlup etti. Arsenal deplasmanda Sporting Lizbon’u 1-0 yendi. Atletico Madrid sahasında Barcelona’yı 2-0 mağlup ederken PSG de Liverpool karşısında 2-0 galip geldi.

UCL final maçına geri sayım! Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?

Rövanş karşılaşmalarında Barcelona, Atletico Madrid’i 2-1 yenerek turu geçti. PSG deplasmanda Liverpool’u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynanan rövanşta Alman ekibi 4-3 galip geldi ve üst tura çıktı. Arsenal ile Sporting Lizbon arasındaki ikinci maç ise golsüz sona erdi.

Yarı finalde PSG ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. İlk mücadelede Fransız temsilcisi rakibini 5-4 mağlup etti. Rövanş karşılaşması ise 1-1 sona ererken PSG finale yükseldi.

Diğer yarı final eşleşmesinde Arsenal ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı. İlk maç 1-1 sona ererken İngiliz temsilcisi rövanşta rakibini 1-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Devler Ligi’nde sezon boyunca dikkat çeken performanslar sergileyen Arsenal ve PSG Avrupa’nın en büyüğü olabilmek için sahaya çıkacak. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı için geri sayım başladı. UCL final karşılaşması 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Dev mücadelede İngiliz temsilcisi Arsenal ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek. Final maçı Türkiye saati ile 19.00’da başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi finaline bu sezon Macaristan ev sahipliği yapacak. Arsenal ile PSG arasındaki final mücadelesi Budapeşte’de bulunan Puskas Arena’da oynanacak.

