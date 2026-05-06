Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Paris Saint Germain, ilk maçta 5-4 mağlup ettiği Bayern Münih ile rövanşta 1-1 berabere kalarak üst üste ikinci kez Devler Ligi'nde finalist oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Vincent Kompany'nin çalıştırdığı Bayern Münih, Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint Germain'i konuk etti.
Allianz Arena'da oynanan müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrılan Fransız ekibi, ilk maçta aldığı 5-4'lük galibiyetle adını finale yazdırdı. Paris Saint Germain'nin golünü müsabakanın 3. dakikasında Khvicha Kvaratskhelia'nın asistinde Ousmane Dembele kaydetti. Bayern'in golü ise 90+4. dakikada Harry Kane'den geldi. İlk maçı 5-4 kazanan PSG, rövanşta aldığı 1-1 beraberlikle finalde İngiliz devi Arsenal'ın rakibi oldu.
Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde 121. maçına çıkan PSG'nin tecrübeli stoperi Marquinhos, Roberto Carlos'u (120) geride bırakarak turnuvada en fazla forma giyen Brezilyalı futbolcu ünvanını tek başına ele geçirdi.
Devler Ligi'nde final maçı, 30 Mayıs 2026 tarihinde Macaristan'nın Budapeşte şehrindeki Puskás Arena'da oynanacak.