İran, Hürmüz Boğazı ve çevresinde seyreden ticari gemilere yönelik olarak liman hizmetleri, sağlık desteği ve ikmal imkânı sağlayacağını duyurdu.

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu, Hürmüz Boğazı ve çevre sularda bulunan ticari gemilere yönelik yeni bir açıklama yaptı. İran resmi haber ajansı IRNA tarafından yayımlanan mesajda, İran limanlarının gemilere teknik destek, erzak, yakıt, sağlık hizmetleri ve acil onarım imkânı sunmaya hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki tüm gemilerin özellikle İran karasuları ve demirleme alanlarında ihtiyaç duymaları halinde bu hizmetlerden yararlanabileceği ifade edildi. Mesajın, deniz haberleşme ağları ve VHF sistemleri üzerinden üç gün boyunca günde üç kez iletileceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs'taki konuşmasında, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan tarafsız ülkelere ait ticari gemilere eskort sağlamak amacıyla "Özgürlük Projesi"ni başlatacaklarını duyurmuştu. Trump, gemilerde gıda ve temel ihtiyaç sıkıntısı yaşandığını ifade ederek operasyonun "insani amaçlar" taşıdığını savunmuştu.

