Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hürmüz Boğazı'nda artan gerilim sonrası tüm taraflara 'ablukanın koşulsuz kaldırılması' çağrısında bulundu. Öte yandan Macron, bölgedeki deniz trafiğinin güvenliği için çok uluslu bir misyon önerdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların gölgesinde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan enerji ve ticaret krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, bölgedeki gerilimin tırmanmasından derin endişe duyduğunu belirtti. Ayrıca açıklamasında, İran'ın bazı sivil altyapılara yönelik saldırıları ile gemilere yönelik eylemlerini eleştirdi.

"TÜM TARAFLAR ABLUKAYI KALDIRMALI"

Hürmüz Boğazı'ndaki durumun küresel enerji arzını tehdit ettiğini vurgulayan Macron, “Tüm taraflar gecikme ve koşul olmaksızın boğazdaki ablukayı kaldırmalıdır” ifadelerini kullandı. Macron, bölgenin yeniden uluslararası seyrüsefer serbestisi rejimine dönmesi gerektiğini söyledi.

Fransa ve İngiltere öncülüğünde, çatışan taraflardan bağımsız bir çok uluslu deniz güvenliği misyonu kurulabileceğini belirten Macron, son gelişmelerin bu tür bir yapının önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise görüşmede ABD'ye duyulan güvensizliği dile getirerek, ülkesinin daha önce müzakereler sırasında saldırıya uğradığını savundu. Pezeşkiyan, buna rağmen diplomatik çözüm yollarına açık olduklarını ve uluslararası hukuk çerçevesinde müzakereye hazır olduklarını söyledi.

