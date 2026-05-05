Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ni siyasi bir şova dönüştürerek haddini aşan açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasoulas'dan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ni bahane ederek soykırım anıtında not yazdı.

MACRON NE YAZDI?

Anı defterine Ermenice not düşen Macron şunları kaleme aldı:

"Silinmesi mümkün olmayan gerçeklerin huzurunda, hafızanın ve sorumluluğun bu mekanına yeniden döndüm. Her bir ismin yankı bulması ve asla unutulmaması için.

Fransa, yaşanan soykırımın hatırasına ve yitirilen sayısız canın anısına derin bir saygıyla, sonsuza dek Ermeni halkının yanında durmaktadır."

AB TÜM GÜCÜYLE CEVAP VERMELİ

Macron’un hedefinde sadece Osmanlı değil, ABD Başkanı Donald Trump da vardı. Trump’ın Avrupa menşeli otomobillere yönelik gümrük vergilerini yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarma tehdidini "istikrarsızlaştırma girişimi" olarak nitelendiren Macron, Avrupa Birliği'ni misillemeye davet etti.

Fransız lider açıklamasında, "Donald Trump, Avrupa otomobillerine yönelik zam tehditlerini hayata geçirirse, Avrupa Birliği derhal 'bazuka' olarak bilinen zorlama karşıtı mekanizmalarını konuşlandırmalıdır. AB kendisini bu tür durumlar için gerekli araçlarla donattı ve tam da bu noktada bu araçlar aktif hale getirilmelidir. Çünkü karşı karşıya olduğumuz şey, ticari dengeleri bozmaya yönelik açık bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

