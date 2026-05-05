Ordu'da bir kişinin yasa dışı şekilde elinde bulundurduğu piton yılanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ile polis ekiplerinin çalışmasıyla ele geçirildi. Yılan, bakım ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Giresun Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ordu DKMP ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, bir şahsın elinde yasa dışı olarak bulundurulan piton ele geçirildi.

GİRESUN HAYVANAT BAHÇESİ'NE SEVK EDİLDİ

Yılan, Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde teslim alınarak, gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra bakım ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Giresun Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirildi.

Orduda yasa dışı bulundurulan piton yılanı ele geçirildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yaban hayvanlarının izinsiz şekilde bulundurulması, taşınması ve ticaretinin yasak olduğuna dikkat çekilerek, doğal hayatın korunmasına yönelik denetim ve çalışmaların devam edeceği belirtildi.

