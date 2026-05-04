Çanakkale’nin Biga ilçesindeki özel bir okulun bahçesinde yaşanan olayda ağır yaralanan Kuzey Yiğit Kılıç, geçirdiği ameliyatlara rağmen günlük yaşamını etkileyen sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Aile, ihmaller zinciri olduğunu savunarak sorumluların cezalandırılması için hukuk mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 3 Kasım 2023 tarihinde özel bir kolejde 7 yaşındaki Kuzey Yiğit Kılıç’ın okul bahçesinde oynarken demirin çenesine saplanması ve dudağından çenesine kadar olan dokunun kopması sonucu ailesi tarafından okula açılan ihmal davasının 3’üncü duruşması, Biga 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Olay, Biga ilçesinde 3 Kasım 2023 tarihinde meydana geldi. Olay günü saat 16.30’da okul yönetimi tarafından aranan anne Melek Şen ve baba Sinan Kılıç’a, çocuklarının küçük bir kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi. Hastaneye gittiklerinde oğullarının çenesinin kısmen koptuğunu gören aile büyük bir şok yaşadı. Şu anda 10 yaşında olan Kuzey Yiğit, üç yıl içinde toplam 7 ameliyat geçirdi. Vücudunda 50, yüzünde ise 25 santimetrelik dikiş izi bulunan çocuk konuşma, yemek yeme ve ağzını kapatma gibi temel işlevlerde zorluk yaşıyor.

Biga Adliyesi 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün gerçekleştirilen 3’üncü duruşmaya Kuzey Yiğit Kılıç’ın ailesi, avukatları ile sanık Bahçe Nöbetçisi Atakan Değirmenci, sanık Kampüs Müdürü Musa Çetin, sanık İlkokul Müdürü Emine Girgin, sanık İSG Uzmanı Habibe Yılmaz, sanık İş yeri Hekimi Hasan Aktoprak ve müdafi avukatları katıldı.

Duruşmada Kuzey Yiğit Kılıç’ın babası Sinan Kılıç, "Oğlum kaza nedeni ile son derece etkilenmiştir. Oğlumun alt dudağı yoktur. Yüzünde 25-30 santimetre civarında dikiş izi vardır. Bu durum geçmeyecektir. Belki ileride sakal ektirme durumları söz konusu dahi olabilir. Sakal ektirse dahi bir çok sektörde çalışamayacaktır. Oğlumun hayatı son derece etkilenmiştir. Benim oğlumun tüm hayatı etkilenmiştir, halen şikayetçiyim. Ben tarafların ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep ediyorum" dedi.

Müşteki Avukatı Taylan Tanay, İSG tespit ve öneri defterinde okul çitlerinin yapısı gereği yaralamaya neden olacağı ve düzeltilmesi gerektiğine ilişkin kayıt tutulduğunu fakat bir işlemin gerçekleştirilmediğine dikkat çekerek olayda artık bilinçli taksir bulunduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan 01/12/2025 tarihli bilirkişi raporunda yaralamaya neden olan söz konusu çitler ile alakalı olarak iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından 9.03.2023 ve 16.05.2023 tarihlerinde çitlerin uygunsuz olduğu, yaralamaya neden olabileceği ve de düzeltilmesi gerektiği 2 kez belirtilmesine rağmen okul sorumluları Musa Çetin ve Emine Girgin tarafından gerekli düzeltmeler yapılmamıştır. Sanıklar her ne kadar bu kayıtların resmi deftere sonradan eklendiğini beyan etmiş ise de defterin resmi oluşu, muhafazasının sorumluluğunun kendilerine ait olduğu düşünüldüğünde bu savunmalara itibar edilemez. Çünkü söz konusu defter resmi bir defterdir. Ancak söz konusu defterin sorumluluğu da iş verene aittir. Musa Çetin kaza yaşandıktan sonra söz konusu demirlere şapka takmak sureti ile başka öğrencilere zarar vermemek adına tadilat yaptığını beyan etmiştir. Şayet bu iki kayıt okunmuş olsa idi ve gerekli düzeltmeler zamanında yapılmış olsa idi böyle bir kaza gerçekleşmezdi. Bu nedenle artık basit taksirden değil öngürlebilirlik şartı gerçekleştiğinden muhtemel kast ve bilinçli taksir durumları tartışılmalıdır. Dava taksir suçlamasıyla açıldığından suçun bilinçli taksir altında işlendiği açıktır. Bundan dolayı sanıklar hakkında TCK 22/3 maddesinin uygulanması nedeniyle bu madde kapsamında ek savunmalarının alınması gerekliliği doğmuştur. Kolej hakkında da suç duyurusunda bulunulması gerektiğini düşünüyoruz. Zira sanıklar savunmalarında denetlendiklerini ileri sürmüşlerdir. Eğer denetim görevi gereği gibi yerine getirilseydi kaza gerçekleşmeyecekti. Bu nedenle denetim görevini yerine getirmeyen yetkililer bakımından da ayrıca suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz. Yaşanan kaza sanıkların belirttiği gibi acı bir olaydır ancak aynı zamanda önlenebilir bir kazadır. Görevlerini gereği gibi yerine getirselerdi bu acı olay hiç gerçekleşmezdi. Bu nedenle cezalandırmalarını talep ediyoruz."

Sanıkların ve avukatların dinlenmesinin ardından mahkemece özel okul hakkında yürütülen soruşturma dosyasının istenilmesi için Biga Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazılmasına ve akıbetinin sorulmasına, yeni duruşma gün ve saatinin bildirilmesine, bu nedenle duruşmanın 15 Haziran’a ertelenmesine karar verildi.

