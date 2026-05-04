Survivor 2026’nın yeni bölüm fragmanının ardından, yarışmanın popüler isimlerinden Bayhan’ın sağlık durumu merak konusu oldu. Fragmanda Bayhan’ın kanlar içinde kaldığı ve acil olarak hastaneye kaldırıldığı görülürken, Acun Ilıcalı’nın “kanaması durmadı” sözleri soru işaretlerini artırdı. Peki, Bayhan’a ne oldu, Survivor’a veda mı edecek?

Survivor 2026 18. Hafta 1. Bölüm tanıtımında yer alan görüntüler izleyenleri endişelendirdi. Yarışmacı Bayhan’ın yaşadığı talihsiz olayın öne çıktığı fragman sonrası birkçok soru gündeme geldi. "Bayhan'a ne oldu?", "Bayhan diskalifiye oldu mu?" sorularının cevabı araştırılmaya başlandı.

KONSEYDE KORKUTAN AÇIKLAMA

Bayhan'ın kanlar içinde kaldığı ve apar topar hastaneye kaldırıldığı görüldü. Ada Konseyi'nde Acun Ilıcalı, "Şu anda bizim için bir numaralı konu Bayhan. Bayhan'ı gözetim altına alıyoruz, kanaması durmadı. Bayhan hepimizi korkuttu" dedi.

NOBRE TANIK OLDUKLARINI PAYLAŞTI

Diğer yarışmacılar arasında yer alan Nobre ise Bayhan'ı gördüğü anları anlatarak "Ben korktum bir anda düştü ve hiçbir güç de yok. Her yer kan..." şeklinde konuştu.

Bayhan'ın sağlık durumu ve yarışmaya devam edip etmeyeceğine dair bilgiler 4 Mayıs Pazartesi akşamı yayımlanacak bölümde netleşecek.



