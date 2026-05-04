Gelinim Mutfakta 4 Mayıs 2026 bölümünde haftanın ilk gününe dair sonuçlar merak konusu oldu. Günün birincisi, yarım altın kazanan gelin ve puan durumu açıklandı. İşte, sonuçlar...

Gelinim Mutfakta programında yeni haftanın ilk gününde gelinler, günün yemeğini en iyi şekilde hazırlamak için mutfağa girdi. Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonrası “ 4 Mayıs Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı?” sorusu gündemdeki yerini aldı.

BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

4 Mayıs 2026 Pazartesi günü yayınlanan bölümde gelinler, haftaya iddialı bir başlangıç yapmak için yarıştı. Günün yemeği olarak belirlenen tarif üzerinden hazırlıklarını tamamlayan yarışmacılar, en yüksek puanı alarak gün birincisi olmayı hedefledi. Günün kazananı ve yarım altını alan gelin Hatice oldu.

4 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Haftanın ilk gününde verilen puanlar, yarışmacıların genel sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Kayınvalidelerin verdiği puanlar doğrultusunda oluşan tablo, haftanın finalinde elenecek isim üzerinde belirleyici oluyor. İşte 4 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu:

Hatice: 15

Beyza: 13

Aysun: 11

Tuğba: 5

ISPANAK NAZİK TARİFİ NASIL YAPILIR?

Günün yemeği olarak belirlenen ıspanak nazik tarifi, hem sunumu hem de lezzetiyle dikkat çekiyor. İlk aşamada doğranan soğanlar zeytinyağında kavruluyor, ardından ıspanaklar eklenerek suyunu çekene kadar pişiriliyor. Tuz ve baharatlarla tatlandırılan karışım soğumaya bırakılıyor.

Soğuyan ıspanaklar sarımsaklı süzme yoğurtla karıştırılarak yemeğin temel kısmı hazırlanıyor. Ayrı bir tavada ise tereyağı eritilerek etli veya nohutlu sos hazırlanıyor. Servis aşamasında yoğurtlu ıspanak karışımının üzerine sıcak sos eklenerek yemek tamamlanıyor.

