İngiltere'de yaşayan 9 yaşındaki Millie Rose Hedley, yaklaşık bir yıl boyunca süren kemik ağrısı ve aşırı yorgunluk şikayetlerine rağmen 'grip' denilerek evine gönderildi. Durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılan talihsiz çocuğun nadir görülen bir çeşit kan kanseri olduğu ortaya çıktı. Talihsiz çocuk teşhisin üzerinden henüz 24 saat geçmeden hayatını kaybetti.

İngiltere’nin Newton Aycliffe kasabasında yaşayan 9 yaşındaki Millie Hedley, ölümünden bir yıl önce kemik ağrısı, aşırı yorgunluk ve çabuk hastalanma gibi şikayetler yaşamaya başladı. Annesi Kimberley’nin anlatımına göre, doktorlar bu durumu bağışıklık sisteminin gelişme sürecine bağlayarak ‘sıradan bir grip’ olarak değerlendirdi.

Geçtiğimiz Aralık ayında durumu iyice kötüleşen Millie, sürekli kusmaya başladı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen küçük kıza kapsamlı tetkikler yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda Millie’ye, çocuklarda oldukça nadir görülen ve çok hızlı ilerleyen bir kan kanseri çeşidi olan Akut Miyeloid Lösemi (AML) teşhisi konuldu.

Teşhisin ardından uzman bir hastaneye sevk edilen 9 yaşındaki Millie, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kanser teşhisi konulduktan sadece bir gün sonra hayatını kaybetti.

Kızının sevgi dolu bir çocuk olduğunu söyleyen annesi, yaşadıkları süreci büyük bir üzüntüyle paylaştı. Doktorlar, söz konusu kanser türünün çocuklarda çok seyrek görüldüğünü ve teşhis konulsa dahi bazen müdahale için vaktin kalmadığını belirtti.

