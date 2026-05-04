Kırıkkale’de meydana gelen heyelan sonrası 85 haneli Derekışla Köyü’nde bazı yapılar ve bir cami zarar gördü. AFAD ekipleri bölgede yarıkları tespit edip raporlarken, bölgedeki vatandaşlar 20 evin risk altında olduğunu, köyün taşınma ihtimali olduğunu belirtti.

“KÖYÜN TAŞINMA İHTİMALİ VAR” Köy sakini Haydar Demirtaş ise “Şu anda durum çok ciddi. Bu kayma ve heyelan gittikçe artıyor. Cumartesi günü ile bugün arasında çok fark var. Yağışlar nedeniyle köy kanalından bu tarafa doğru yaklaşık 15-20 ev risk altında. Burası heyelan bölgesi olarak değerlendiriliyor. Köy camisi de dahil olmak üzere riskli alanlar var. İlerleyen süreçte köyün taşınma ihtimali var” dedi.

