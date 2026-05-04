Türkiye'de yaz havası beklenirken mayıs ayında birçok çok bölgede kar yağışı ve soğuk etkisini sürdürüyor. Mersin'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ekiplerin sahada çalışmalara başladığı, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının bazı tarım alanlarına zarar verdiği bildirildi.

Mayıs ayında etkili olan soğuk ve kar yağışı Mersin'in yüksek kesimlerinde yaşamı olumsuz etkilerken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapanan yolları açmak için karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yaz mevsiminin habercisi olan mayıs ayına girilmesine rağmen ülke genelinde etkili olan soğuk ve karlı hava, Mersin'de de etkisini gösterdi. Sahil kesiminde etkili olan yağmur, kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Teyakkuzda bekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar yağışından dolayı kapanan yolları açmak için Gülnar, Erdemli, Çamlıyayla ve Toroslar ilçelerine bağlı yüksek rakımlı yerlerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Akdeniz'de mayıs ayında kar yağdı! Mersin'deki tarım arazileri zarar gördü

Ekipler, Toroslar ilçesine bağlı Değnek, Arslanköy, Tırtar, Ayvalı, Yavca, Sadiye ve Alanyalı ile Erdemli ilçesine bağlı Sorgun, Hacıalanı, Akpınar ve Kuşluca ile Mut ilçesine bağlı Hacıahmetli, Darboğaz ve Tozlu mahalle yollarında da kar temizleme ve yol açma faaliyetlerini sürdürürken, Çamlıyayla ilçesinde de ise kar küreme faaliyetlerini devam ettiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Toroslar'da 35 personel 15 iş makinesi, Erdemli'de 4 personel 4 iş makinesi, Mut ilçesinde ise 1 araç ve 1 personel ile çalışma yapıyor.

TARIM ALANLARINA ZARAR VERDİ

Mersin'de yüksek kesimdeki mahallelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.

Toroslar ilçesinde yüksek rakımlı bölgelere yağan kar, dün gece saatlerinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle beyaza bürünen Hangediği, Değnek ve Sadiye mahallelerindeki şeftali ve kiraz ağaçları zarar gördü.

Meyve bahçelerinde doluya karşı önlem amacıyla kurulan koruma filelerinin yıkıldığı bölgede bazı ağaçlar da kırıldı.

Karın etkisinin dronla görüntülendiği tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlatılacağı öğrenildi.

MUT'TA YÖRÜKLER ÇADIRLARINI TOPLADI

Mut ilçesinde de Darboğaz ve Tozlu yaylalarında hayvancılık yapan Yörükler, bölgenin beyaz örtüyle kaplanması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Çadırlarını toplayan Yörükler, jandarma ekiplerinin desteğiyle ilçe merkezine dönme kararı aldı.

