Mayıs ayında etkili olan kar yağışı Ankara, Bolu, Adana, Afyonkarahisar, Denizli, Kars, Erzurum ve Erzincan gibi birçok ilde de hayatı etkiledi. Yüksek kesimlerde beyaza bürünen bölgelerde ulaşımda aksamaya karşı ekipler sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Türkiye genelinde etkisini sürdüren yağışlı hava, birçok bölgede kar yağışını da beraberinde getirdi. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde kar etkili olurken, ekipler ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ankara’nın kuzey ilçelerinde gece boyunca kar yağışı etkili oldu. Beypazarı, Ayaş, Kızılcahamam, Çamlıdere ve Çubuk’un yüksek kesimlerinde kar yağışıyla birlikte yaylalar beyaza büründü. Başkentte kış manzaraları yeniden ortaya çıkarken, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini artıran kar dikkat çekti.

Mayıs ayında kar sürprizi! Ankara, Bolu ve Adana dahil birçok il beyaza büründü

İstanbul ile Ankara arasında önemli ulaşım güzergahlarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde de kar yağışı başladı. Gece saatlerinde sağanak olarak etkili olan yağış, sabah saatlerinde kara dönüştü. Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde aralıklarla devam eden yağışa rağmen ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Uludağ’da da yoğun kar yağışı devam ediyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Adana'nın Pozantı ilçe sakinleri yeni güne mayıs ayında yağan kar sürpriziyle uyandı. Pozantı'da gece saatlerinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. İlçenin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı, özellikle sabah saatlerinde etkisini artırarak çevreyi beyaza bürüdü.

Erzurum'da bahar mevsimi yaşanırken, kentin yüksek kesimlerinde kış esareti sürüyor. Tekman ilçesini şehir merkezine bağlayan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde aniden bastıran kar ve tipi, ulaşımı felç etti. Yolda mahsur kalan bazı sürücülerin imdadına Karayolları ekipleri yetişti.

Denizli’yi Antalya ve Muğla’ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran kesiminde de kar etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Pamukkale ilçesi sınırlarındaki Cankurtaran Mahallesi ile Kazıkbeli mevkisinde etkili olan kar nedeniyle bazı sürücüler araçlarını durdurmak zorunda kaldı. Trafik ekipleri, bölgede seyir halinde olan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Afyonkarahisar’da ise kar ve sağanak yağışın ardından ekipler teyakkuz haline geçti. Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. İl Özel İdaresi, AFAD, 112, Kızılay ve Karayolları ekiplerinin sahada aktif görev yaptığı belirtilirken, özellikle yoğun karın etkili olduğu bölgelerde yol açma ve kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ekipler, Dinar, Bolvadin, Şuhut ilçeleri ile Sinanpaşa Kılıçarslan beldesi ve Kemerkaya mevkisi başta olmak üzere Afyonkarahisar’ı çevre illere bağlayan kara yollarında ulaşımın kesintisiz sağlanması için yoğun çaba harcıyor.

