Doğu Anadolu Bölgesi'nde doğal olarak yetişen ve bağırsak ile tansiyona iyi geldiği belirtilen yemlik otu, genellikle lavaş ekmek ile tüketiliyor. Yemlik otunun kilosunun 600 liraya kadar satıldığı da belirtiliyor.

Bağırsak ve tansiyona iyi geliyor! Lavaş ekmekle tüketiyorlar... Kilosu 600 TL

"BU TAMAMEN BİR ŞİFA DEPOSU"

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Aliçeri Mahallesi'nde yaşayan Aliseydi Maskar yemlik otunun şifa kaynağı olduğunu ifade ederek "Yazları buraya geliyoruz kayısı bahçelerimiz var. 6 ay burada yaşıyoruz. Bu süreçte yeni çıkan otlarla birlikte yemlik otu topluyoruz. Bu tamamen bir şifa deposu" diye konuştu.

"DIŞARIDA KİLOGRAMI 400 İLE 600 LİRAYA SATILIYOR"

Yemlik otuna yoğun talep olduğunu da ifade eden Maskar, "Dışarıda kilogramı 400 ile 600 liraya satılıyor. Buraya gelen misafirlerimize de ikram ediyoruz. Çevre illerden de dostlarımız sürekli yemlik otu istiyor. Yetiştirmekte zorlanıyoruz, yetiştirebildiğimiz kadarıyla göndermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

