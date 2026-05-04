Bursa'da trafik ışıklarında korkunç kaza! Tırda sıkıştı, feci şekilde can verdi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde akaryakıt tankerine arkadan çarpan tırın sürücüsü, sıkıştığı aracında feci şekilde hayatını kaybetti.
Bursa'da Yaşar Yüksel (58) yönetimindeki otomotiv yedek parçası taşıyan tır, Orhangazi ilçesi Yalova-Bursa kara yolunun Göl kavşağındaki trafik ışıklarında bekleyen akaryakıt tankerine arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Yüksel tırda sıkıştı. Durumun bildirilmesiyle kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sıkıştığı yerden çıkarttıkları Yüksel'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
