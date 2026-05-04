Petroldeki yükselişin yansımaları takip edilirken, nisanda enflasyon aylık bazda %4,18 artış gösterdi. Analistler, TCMB’nin ilk faiz toplantısının haziranda gerçekleşeceğini ve bu süreçte Orta Doğu’daki gelişmelerle birlikte mayıs TÜFE verisinin de görüleceğini belirterek; olumlu senaryoda fonlama oranının da haziranda %37’ye gelebileceğini ve temmuz ile birlikte faiz indirimlerinin başlayabileceğini öngörüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi — Piyasalarda nisan ayı Orta Doğu’daki belirsizliklerin gölgesinde geride kaldı. Petrol fiyatları mart ayındaki %40’ı aşan yükselişin ardından nisan da %7,60 prim yaptı ve geçen ay 111 dolardan kapanış yaptı. Dikkatler mayısta da Orta Doğu’daki gelişmelere çevrilirken, İran’ın ABD’ye yeni bir teklif sunması müzakere ve anlaşma umutlarının korunmasını destekliyor. Petrol fiyatları da kısmi iyimserlikle yeni haftaya 107-108 dolar bandından başladı.

Enflasyon beklentiyi aştı! Merkez Bankası şimdi ne yapacak?

NİSAN ENFLASYONU AÇIKLANDI

Türkiye piyasalarında da gelişmeler yakından takip edilirken, kritik nisan enflasyonu bugün açıklandı. Aylık TÜFE mart ayındaki %1,94’lük artışın ardından nisanda da %4,18 yükseldi. Böylece yıllık enflasyon %32,37 olarak gerçekleşti. Bu arada açıklanan aylık rakam %3,2 olan beklentiyi de aştı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin tetiklediği enflasyonun detaylarında; gıda, yazlık tekstil ürünleri, konut harcamaları, restoran-konaklama gibi hizmet sektörü kalemlerinde de artışlar dikkat çekiyor.

PİYASALARA YANSIMALARI

Enflasyonda yükselişin sürpriz olmadığını belirten analistler, “Orta Doğu’daki büyük şokun ardından genel fiyatlarda artış, beklenen bir gelişmeydi. Yüksek enflasyon, daha sıkı para politikasının habercisi olmasına rağmen TL varlıklarda ve özelikle Borsa İstanbul’da pozitif fiyatlamalar dikkatlerden kaçmıyor” görüşünü dile getiriyor.

Borsada BİST 100 endeksi nisanda %12,91 prim yaparak 14.442,56 puandan kapanış yapmış ve yine geçen ay 14.621,97 puan ile yeni bir rekora imza atmıştı.

TCMB’NİN SIKI DURUŞU…

Orta Doğu’daki gerilim sırasında piyasalardaki iyimserliği destekleyen en önemli faktör olarak TCMB’nin politikalarının öne çıktığını aktaran analistler, “Savaşın başlamasının ardından mart ve nisanda olmak üzere 2 defa Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleşti. TCMB, her iki toplantıda da riskleri dikkate alarak politika faizini %37’de sabit tuttu” diye konuştu.

Buna karşılık piyasa fonlamasının mart başından itibaren faiz koridorunun üst bandından yani %40 seviyesinden gerçekleştiğini hatırlatan analistler, “Böylece sıkı para politikası tesis edildi. TL, bu dönemde emsal para birimlerine kıyasla daha sınırlı değer kaybı yaşadı” görüşünü dile getirdi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan

KARAHAN’DAN MESAJLAR

Başkan Fatih Karahan da geçen hafta TCMB’nin Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, son gelişmelerin enflasyon görünümünde oluşturabileceği riskler sebebiyle mart ve nisanda politika duruşunu sıkı tuttuklarını belirtti.

Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı mesajını veren Karahan; TL’deki istikrarın, maliyet baskılarını sınırladığını vurguladı.

TCMB NE YAPACAK?

Analistler, TCMB’nin ilk toplantısının haziran ayında gerçekleşeceğini ve süreçte Orta Doğu’daki gelişmelerle birlikte mayıs TÜFE verisinin de görüleceğini belirterek, “ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı’nın açılmasını da destekleyecek olumlu bir senaryoda, petrol fiyatlarının tekrar 100 doların altına gelmesi söz konusu olabilir. Böylece enflasyonist risklerde düşüş gözlemlenebilir” görüşünü dile getiriyor.

Analistler, olumlu senaryoda TCMB’nin fonlama oranının haziranda yeniden %37’ye gelmesini ve temmuz ile birlikte faiz indirimlerinin yeniden başlayabileceğini öngörüyor.

