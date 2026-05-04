Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mayıs 2026'ya ilişkin kira zam oranı da belli oldu. Bu ay kiralara en fazla yüzde 32,43 oranında zam yapılabilecek.

Milyonlarca kiracı için kritik veri açıklandı. TÜİK'in nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla, mayıs ayı kira zam oranı da netleşti. Peki mayısta kiralara ne kadar zam yapılacak?

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ İşte aylık ve yıllık enflasyon oranı! TÜİK Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı

MAYIS AYI KİRA ZAMMI %32,43

Kira zamları 12 aylık enflasyona göre belirleniyor. Enflasyon nisan ayında yüzde 4.18 artarken, yıllık bazda yüzde %32.37 oldu. 12 aylık enflasyon ortalaması ise yüzde 32,43 olarak açıklandı. Böylece mayıs ayında kiralara en fazla yüzde 32,43 oranında zam yapılabilecek.

MAYIS AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMASI

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira

Zam oranı: %32,43

Zam bedeli: 3.243 lira

Zamlı kira bedeli: 13.243 lira

İŞTE MAYIS ZAMMINA GÖRE KİRA ARTIŞ MİKTARLARI

İlk Tutar (TL) Son Tutar (TL) 15.000 19.800 20.000 26.400 25.000 33.000 30.000 39.600 35.000 46.200 40.000 52.800 45.000 59.400 50.000 66.000

Haberle İlgili Daha Fazlası