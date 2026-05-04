Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre artış miktarları
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mayıs 2026'ya ilişkin kira zam oranı da belli oldu. Bu ay kiralara en fazla yüzde 32,43 oranında zam yapılabilecek.
TÜİK'in nisan ayı enflasyon verilerine göre mayıs ayı kira zam oranları belirlendi.
- Mayıs ayında kiralara en fazla yüzde 32,43 oranında zam yapılabilecek.
- Kira zamları 12 aylık enflasyona göre belirleniyor.
- Nisan ayında yıllık bazda enflasyon yüzde 32,37 oldu.
- Örnek bir hesaplamada, 10.000 lira mevcut kiraya 3.243 lira zamla 13.243 lira yeni kira bedeli oluşacak.
- Mevcut kira tutarları üzerinden artış miktarları tabloda gösterilmiştir.
Milyonlarca kiracı için kritik veri açıklandı. TÜİK'in nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla, mayıs ayı kira zam oranı da netleşti. Peki mayısta kiralara ne kadar zam yapılacak?
MAYIS AYI KİRA ZAMMI %32,43
Kira zamları 12 aylık enflasyona göre belirleniyor. Enflasyon nisan ayında yüzde 4.18 artarken, yıllık bazda yüzde %32.37 oldu. 12 aylık enflasyon ortalaması ise yüzde 32,43 olarak açıklandı. Böylece mayıs ayında kiralara en fazla yüzde 32,43 oranında zam yapılabilecek.
MAYIS AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMASI
Mevcut kira bedeli: 10.000 lira
Zam oranı: %32,43
Zam bedeli: 3.243 lira
Zamlı kira bedeli: 13.243 lira
İŞTE MAYIS ZAMMINA GÖRE KİRA ARTIŞ MİKTARLARI
|İlk Tutar (TL)
|Son Tutar (TL)
|15.000
|19.800
|20.000
|26.400
|25.000
|33.000
|30.000
|39.600
|35.000
|46.200
|40.000
|52.800
|45.000
|59.400
|50.000
|66.000
