ATV ekranlarında yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programının 4 Mayıs 2026 tarihli canlı yayınında Rahmi Özkan'ın yer almaması soru işaretlerine neden oldu. İzleyenler ''Müge Anlı'da Rahmi Özkan neden yok?'' sorusunu gündeme taşırken programın uzun yıllardır yorumcularından biri olan avukat Özkan’ın canlı yayında bulunmamasına ilişkin açıklama ise programın açılışında Müge Anlı’dan geldi.

Rahmi Özkan Ocak ayının başında da bir süre programda yer almamıştı. Bu süreçte yaşanan gelişmeler, kamuoyunun dikkatini çekmişti. Müge Anlı tarafından yapılan açıklamada, Özkan’ın eşinin acil bir ameliyat geçirdiği ve sağlık sürecinin yakından takip edildiği bilgisi paylaşılmıştı. Bugün de canlı yayının ilk dakikalarında konuşan Müge Anlı, Rahmi Özkan’ın programa katılamama nedenini açıkladı. Peki, Müge Anlı'da Rahmi Özkan neden yok, bugün programa neden katılmadı?

Müge Anlı tarafından canlı yayının başında yapılan açıklamaya göre Özkan, aynı gün gerçekleşen duruşması nedeniyle yayında yer almadı.

Rahmi Özkan'ın duruşmanın ardından calı yayınlara kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

RAHMİ ÖZKAN EŞİNİN SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞMIŞTI

12 Ocak 2026 tarihli yayında yeniden ekranlara dönen Rahmi Özkan, eşinin sağlık durumuna ilişkin detaylı açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamalara göre Güzin Özkan, aort damarı yırtılması nedeniyle ciddi bir tedavi sürecinden geçti.

Durumun hayati risk taşıdığı belirtilirken, yoğun bakım sürecinin ardından sağlık durumunda kısmi iyileşme gözlendiği aktarılmıştı.

Özkan, süreç boyunca yaşadıkları zorlukları ve umutlarını dile getirirken, tedavinin dikkatle sürdürüldüğünü ifade etmişti.

