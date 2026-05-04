2026 yılı Kurban Bayramı için geri sayım hız kazanırken, vatandaşlar hem bayram tarihlerini hem de tatil süresini yakından takip ediyor. ''Bayrama kaç gün kaldı, Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?'' merak edilirken gözler takvimlere çevrildi.

Kurban Bayramı için az bir zaman kala çalışanlar, öğrenciler ve tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar bayram günlerini sorgulamaya şimdiden başladı. Bayram tatilinin süresiyle ilgili en çok merak edilen bir diğer konu ise tatilin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı oldu. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrası birçok soru işareti netlik kazanırken bayramın takvimde hangi günlere denk geldiği de merak konusu. Peki, bayrama kaç gün kaldı, Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

Bayrama kaç gün kaldı, Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI?

4 Mayıs 2026 Pazartesi itibarıyla Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Mayıs ayının sonunda idrak edilecek olan Kurban Bayramına bugünden itibaren 23 gün kaldı.

Bayrama kaç gün kaldı, Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılında Kurban Bayramı’nın arife günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Toplamda 4 gün sürecek bayramın diğer günleri Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerine denk gelerek 30 Mayıs’ta sona erecek.

Bayrama kaç gün kaldı, Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI, BİRLEŞECEK Mİ?

Arife gününün Salı gününe denk gelmesi nedeniyle, Pazartesi gününün idari izin kapsamına alınması durumunda tatilin hafta sonlarıyla birlikte 9 güne çıkma ihtimali bulunuyor. Konuya dair resmi açıklama ise henüz yapılmadı. Gözler, bayram tatilinin süresine ilişkin kararın değerlendirilmesi beklenen bugünkü Kabine toplantısına çevrilmiş durumda.

Haberle İlgili Daha Fazlası