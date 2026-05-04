Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini artıran sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, hem günlük hayatı hem de eğitim faaliyetlerini doğrudan etkiledi. Gaziantep ve Şanlıurfa’da yaşanan olumsuz hava koşulları sonrası ''Şanlıurfa ve Gaziantep'te okullar tatil mi?'' sorusu gündeme getirilirken valiliklerden art arda açıklamalar geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan verilere göre, kentte çok kısa bir zaman diliminde yoğun miktarda yağış kaydedildi. Bu ani yağış, özellikle altyapı üzerinde baskı oluştururken bazı bölgelerde su taşkınlarına neden oldu. Şanlıurfa’da etkili olan sağanak ve fırtına daha ağır sonuçlara yol açtı. Birecik ve Viranşehir ilçelerinde yaşanan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti, toplamda 40 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının hastanelerde tedavi altına alındığı, durumlarının yakından takip edildiği açıklandı. Peki, Şanlıurfa ve Gaziantep'te okullar tatil mi?

Şanlıurfa ve Gaziantepte bugün okullar tatil mi? Valilikten açıklama!

ŞANLIURFA VE GAZİANTEP'TE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bölgede etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına eğitimi doğrudan etkiledi. 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü için yapılan resmi açıklamalara göre hem Gaziantep hem de Şanlıurfa’nın bazı ilçelerinde eğitime geçici olarak ara verildi.

Şanlıurfa ve Gaziantepte bugün okullar tatil mi? Valilikten açıklama!

Şanlıurfa’da Birecik ve Viranşehir ilçelerinde yaşanan şiddetli hava olayları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında bir gün süreyle dersler iptal edildi. Aynı kapsamda risk grubunda yer alan kamu çalışanlarının da idari izinli sayıldığı bildirildi.

Harran ilçesinde ise bazı okul binalarında oluşan güvenlik riski nedeniyle sınırlı sayıda okulda eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Şanlıurfa ve Gaziantepte bugün okullar tatil mi? Valilikten açıklama!

ŞANLIURFA VE GAZİANTEP'TE YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteorolojik değerlendirmelere göre Gaziantep'te etkili olan sağanak yağışın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde bulunan vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Sabah 06.00’dan itibaren başlayan yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli şekilde etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Günün ilerleyen saatlerinde de yağışın artacağı ve rüzgarın saatte 40 kilometrenin üzerine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Şanlıurfa ve Gaziantepte bugün okullar tatil mi? Valilikten açıklama!

Şanlıurfa'da bugün gök gürültülü sağanak yağışın öğleden sonra tekrar başlaması bekleniyor. Kuvvetli yağışın günün ilerleyen saatlerinde de etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerine kadar yağışın devam etmesi beklenirken, gece saatlerine kadar gök gürültülü sağanak geçişleri sürecek.



Haberle İlgili Daha Fazlası