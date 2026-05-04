Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan kar, fırtına ve hortum felaketi hayatı durma noktasına getirdi. Gaziantep ve Şanlıurfa'nın ardından Afyonkarasihar'da da bazı ilçelerde eğitime 1 günlük ara verildi. Afyonkarahisar bağlantılı 3 devlet yolu da kar yağışı nedeniyle tır ve çekicilere kapatıldı.

Kış ve fırtınanın aynı anda vurduğu Türkiye’de, eğitimden ulaşıma kadar hayatın her alanında tam anlamıyla bir seferberlik hali yaşanıyor. Afyonkarahisar’dan Gaziantep’e kadar uzanan geniş bir hatta, olumsuz hava koşulları nedeniyle binlerce öğrenci için bugün ders zili çalmayacak.

AFYONKARAHİSAR'DA KAR VE BUZ

Afyonkarahisar Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riskini gerekçe göstererek Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.

Bolvadin, Şuhut, İscehisar, Başmakçı, İhsaniye, Kızılören ve Sultandağ'nda ise köylerden gelen öğrenciler için taşımalı eğitime ara verildi.

Büyükkalecik ve Anıtkaya köylerinde bulunan okullara taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ve bu noktalardan Afyonkarahisar il merkezine devam eden ortaöğretim öğrencileri için de eğitime ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, Afyonkarahisar il merkezi, Dinar, Emirdağ, Evciler, Dazkırı, Hocalar ve Çay ilçelerinde ise eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam ettiğine işaret edilerek, eğitim öğretime ara verilen ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARAYOLLARINDA CAN PAZARI

Kar yağışı sadece eğitimi değil, bölgenin ana arterlerini de kilitledi. Uşak-Afyon, Afyon-Sandıklı ve Afyon-Ankara yolları tır ve çekici trafiğine tamamen kapatılırken, binek araçların geçişine kontrollü izin veriliyor.

Hava muhalefetinin en acı bilançosu ise Uşak-İzmir karayolundan geldi. Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen bir tırın, bir yolcu otobüsü dahil 6 araca çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

GÜNEYDE FIRTINA VE HORTUM TATİLİ

Ege ve İç Anadolu karla boğuşurken, Güneydoğu fırtına ve hortum felaketiyle sarsıldı. Şanlıurfa’nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde fırtınanın şiddeti nedeniyle eğitime bir gün ara verilirken; Gaziantep’te süper hücre fırtınasının vurduğu Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerinde hasar gören 39 okulda derslere bir günlüğüne ara verildi.

Yetkililer, hem kar hem de fırtınanın etkili olduğu bölgelerde vatandaşları ulaşım risklerine ve yapısal hasarlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

