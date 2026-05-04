Uzmanların yanı sıra Amerikan basını bile açık açık yazdı: AB’nin Türkiye’den başka çaresi yok
Emekli büyükelçiler Fatih Ceylan ve Uluç Özülker, Avrupa savunmasının Türkiyesiz düşünülemeyeceğini belirtiyor. Aynı şekilde Amerikan basını da “Avrupa’nın Türkiye ile güvenlik ortaklığını güçlendirmekten başka seçeneği kalmadı” ifadelerini kullanıyor.
- Avrupa'nın güvenlik mimarisinde kapsayıcılığın eksik olduğu ve Türkiye gibi kritik bir aktörün dışlandığı yapıların sürdürülebilir olmadığı belirtiliyor.
- Türkiye ile İngiltere arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasının Avrupa'nın gerçek güvenlik ihtiyacına daha doğrudan cevap verdiği ifade ediliyor.
- Amerikan basını, Türkiye'yi ABD'nin Avrupa'dan çekilmesi durumunda ciddi bir alternatif güç olarak görüyor.
- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, AB üyesi olmayan NATO müttefiklerini dışlayan güvenlik yaklaşımlarından vazgeçilmesi gerektiği yönündeki sözlerine yer veriliyor.
- ABD'nin Avrupa'daki askeri gücünün azalmasının bölgesel jeopolitik dinamikleri Türkiye lehine yeniden şekillendireceği vurgulanıyor.
- Avrupa güvenliği için Türkiye'yi yanına çekmek zorunda olduğu belirtiliyor.
YEŞİM ERASLAN-ABD’nin NATO’dan çıkmakla tehdit ettiği ve Almanya başta olmak üzere bazı ülkelerden askerlerini çekeceğini belirtmesi Avrupa’yı yeni arayışlara itiyor.
Türk dış politika uzmanları da Avrupa’nın ABD’siz yeni bir arayış içerisinde girdiğini belirterek, Türkiye’nin buradaki rolüne dikkat çekiyor.
Fransa ile Yunanistan arasında imzalanan stratejik ortaklığa dikkat çeken emekli Büyükelçi Fatih Ceylan’a göre bu tür girişimler, AB’nin kendi içinde güvenlik üretme çabasının bir parçası.
Ceylan, AB içinde Türkiye’ye yönelik yaklaşımın çelişkili olduğuna işaret ediyor. Avrupa’nın güvenlik mimarisinde kapsayıcılığın eksik olduğunu belirten Ceylan, Türkiye gibi kritik bir aktör dışlanırken kurulan yapıların sürdürülebilir olmasının zor olduğunu söylüyor.
TÜRKİYE DIŞLANAMAZ
Aynı şekilde, emekli Büyükelçi Uluç Özülker ise Türkiye ile İngiltere arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasının Avrupa’nın gerçek güvenlik ihtiyacına daha doğrudan cevap verdiğine dikkat çekiyor.
Türkiye’nin askeri kapasitesi ve İngiltere’nin küresel tecrübesinin bu ortaklığı öne çıkardığını ifade eden Özülker, Türkiye’nin hızla gelişen savunma altyapısına işaret ediyor.
Türkiye’nin coğrafi konumunun önemine vurgu yapan Özülker, Avrupa güvenliğinde Türkiye’nin dışlanmasının sürdürülebilir olmadığını, Avrupa’nın giderek Türkiye’den güvence arar hale geldiğini söyledi. Özülker, Avrupa’da yeni dengeler kurulurken Türkiye’nin rolünün göz ardı edilemeyeceğini vurguluyor.
AB VE NATO İÇİN ÖNEMLİ
Öte yandan Amerikan basını da ABD’nin Avrupa’dan çekilmesine dikkat çekerek Türkiye’nin ciddi bir alternatif güç olduğu kaydediliyor.
Haberde, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, “Zirvede Avrupa Birliği başta ülkemiz olmak üzere AB üyesi olmayan NATO müttefiklerini dışarıda bırakan güvenlik yaklaşımlarından vazgeçmelidir” sözlerine yer veriliyor. Devamında ise “Yaşar Güler’in açıklamaları göz ardı edilmemelidir.
Amerika’nın Avrupa’daki askerî gücünün azalması, bölgesel jeopolitik dinamikleri şüphesiz Ankara lehine yeniden şekillendirecektir. Türkiye hem AB hem NATO içerişimde önemli bir oyuncu. Uluslararası krizde dengeleyici bir aktör. Avrupa. Güvenliği için, Türkiye’yi yanına çekmek zorundadır” deniliyor.