Ülkemizde otomotiv pazarına her zaman olumlu bakan tarafta yer aldıklarını dile getiren Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan “Türkiye’de potansiyel çok yüksek. Finansmana erişim ve kredi şartları güncellenirse sektör yeni rekorlara imza atacak güce sahip” dedi.

ALİ ÇELİK - Fransız üretici Peugeot, fastback duruşuyla büyük takdir toplayan 408 modelini yeniledi. Allure ve GT donanım seviyelerine sahip araçta 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6 motor görev alıyor. Vitrine 2.270.000 TL’den başlayan fiyatlarla çıkan yeni 408, markanın yeni tasarım dilini yansıtırken özellikle ön yüzünde yapılan değişiklikler dikkat çekiyor. Öte yandan yeni “Aura Yeşil” gövde rengi opsiyonlara eklenirken oldukça iddialı bir duruş sergileyen bu renk, ışığın yansımasına ve açıya bağlı olarak önemli ton değişikliklerine imza atıyor.

Peugeot Marka Direktörü Kaplan: Türkiye pazarında potansiyel yüksek

SATIŞLARI 40 BİNE DAYANDI

Yeni 408’in lansman toplantısında konuşan Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan; ülkemizde satışa sunulduğu ilk günden bu yana üst üste 3 senedir en çok satan Peugeot modeli olma başarısı gösteren ve günümüze kadar 39 bin adetten fazla satışa imza atan yeni 408’in, Avrupa ile eş zamanlı olarak ülkemizde satışa sunulduğunu dile getirdi. Kaplan, 2023 yılından bu yana globalde de en çok 408 modelinin satıldığı ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak; “Dolayısıyla bizim bu yıl için de hedefimiz 10 bin adetlik bir satış. Hatta şartlar izin verirse bunun da üzerine çıkabiliriz. SUV satışlarımızın yaklaşık yüzde 25’inin 408 modelimizden gelmesini bekliyoruz” dedi.

PAZARA İYİMSER BAKIYORUZ

2025 yılında 80 bin adetlik hedefleri olduğunu hatırlatan Gupse Kaplan; “Geçen yılı, hedefimizi aşarak 86 bin 459 adetlik satışla tamamladık. Bu yıl da geçen yıla benzer şekilde 80 bin adetlik toplam hedefimiz var. İlk çeyrek için 17 bin 500’lük hedefimizi aşarak 18 bin adede ve yüzde 6,8’lik pazar payına ulaştık. Yakaladığımız bu güçlü performansta en önemli etken, SUV segmentindeki yüksek satış gücümüzdür. Türkiye pazarına her zaman olumlu bakan tarafta yer aldık” dedi. Finansmana erişim konusuna dikkat çeken Kaplan: “Özellikle 2 milyon TL üzerindeki araçlarda kredi kullanımının bulunmaması sektörde önemli bir ihtiyaç doğuruyor. Kredi erişiminin genel olarak genişletilmesi, pazardaki tüm markalar açısından kritik bir öneme sahip. Ticari araç tarafında kampanyalı kredi kullanımı yüzde 80’e varan oranlara ulaştı” ifadelerini kullanarak binek araç pazarında finansmana erişimin artık bir mecburiyet olduğunu vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası