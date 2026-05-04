Boya sektöründe 2024 ve 2025’te yaşanan yüzde 30-40’lık tonaj daralması, son iki yılda toplam pazarın yaklaşık yüzde 50 küçülmesine yol açarken, Bianca Boya ‘kendin yap’ trendiyle bu tabloyu büyüme fırsatına çevirdi.

ÖNDER ÇELİK - Şirket, pandemi sonrası hız kazanan ‘kendin yap’ trendine özel geliştirdiği yeni nesil dönüşüm boyalarıyla, ev yenilemede ciddi maliyet avantajı sunarken, ‘her yeri boyayan boya’ yaklaşımıyla mutfak dolaplarından seramik yüzeylere, banyolardan mobilyalara kadar geniş bir kullanım alanı sunan ürün grubuyla üretimini tonaj bazında iki kat artırdı.

Özellikle enflasyonist ortamda artan yenileme maliyetlerine karşı boya ile alternatif oluşturan marka, yüksek tadilat giderlerini önemli ölçüde aşağı çekiyor. Geleneksel yöntemlerle 100-150 bin TL’yi bulabilen mutfak yenileme maliyeti yaklaşık 6-7 bin TL seviyesinde bireysel uygulamayla gerçekleştirilebiliyor. Bu da tüketiciye ortalama 15-20 kat arasında tasarruf imkânı sunuyor.

Bianca Boya Kurucu Ortağı Veysel Feyzoğlu “2024-2025 yılında toplam ciromuz 900 milyon TL’ye ulaşırken, 2026’da bu rakamı 1,4 milyar TL’ye çıkarma hedefimiz var. Ciromuzun yüzde 10-12’si ise ihracattan geliyor. 32 ülkeye ihracatımız var. Bu yıl için ortaya koyduğumuz en az yüzde 50’lik büyüme hedefi de bu kararlılığın bir göstergesi. Mevcut ürünlerimizde yakaladığımız ivmeyi koruyarak özellikle inşaat grubu tarafında büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

Şirketin 10 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren iki üretim tesisi ve 150 kişilik istihdamı bulunuyor. Mevcut 12 bin tonluk kapasiteyi, 2026 itibarıyla 18 bin ton bandına çıkarmayı planladıklarını anlatan Feyzoğlu, hâlihazırda Amazon Almanya üzerinden satış gerçekleştiren şirketin, İngiltere ve Amerika pazarlarına giriş hazırlıklarının sürdüğünü kaydetti.

KADIN USTAYLA BÜYÜYOR

Özellikle kadın kullanıcıların yoğun ilgisiyle şekillenen büyüme modeli kapsamında bugüne kadar 6 binin üzerinde kadın usta eğitildi, yaklaşık bini aktif profesyonel olarak sahada yer almaya başladı. Ayrıca 20’ye yakın mağaza, kadın girişimciler tarafından işletiliyor. Bianca Boya Kurucu Ortağı Mehmet Salih Özer “Türkiye boya sanayisinde ilk 10 firma arasında, 6. ila 7. sırada yerimizi aldık. Tüketici artık sadece estetik değil; hız, maliyet avantajı ve uygulanabilirlik istiyor. Hedefimiz çok net: Kullanıcıya sadece ürün değil, hayat alanlarını dönüştüren çözümler sunmak. Türkiye’de boya tüketiminin yüzde 85-90’ı yenileme, yüzde 10-15’i ise yeni inşaat kaynaklı gerçekleşiyor. Kadınların üretim ve uygulama süreçlerine katılması hem sektöre hem de markamıza ciddi bir değer katıyor” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası