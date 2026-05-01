Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık Türkiye'nin genç nüfusu şehirleşme ihtiyacı ve gayrimenkul derinliğiyle küresel sermaye için güvenli liman olduğunu belirtti.

ÖNDER ÇELİK- Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Türkiye’nin önünde tarihî bir fırsat penceresi açıldığını belirtti. Akbalık “Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı bu dönemde sermaye artık daha seçici davranıyor ve güvenli liman arıyor.

Türkiye; genç nüfusu, şehirleşme ihtiyacı ve gayrimenkul sektöründeki derinliğiyle bu tablonun en güçlü adayıdır. Özellikle son dönemde açıklanan vergi paketi, uluslararası sermaye için ülkemizi Dubai ya da Frankfurt gibi merkezlerle yarışır hâle getiren devrim niteliğinde bir adımdır. Finans merkezi olma hüviyetimizi transit ticaret merkezi olma kapasitemizle birleştirebilirsek, İstanbul’u küresel bir cazibe merkezine dönüştürebiliriz” dedi.

Kentsel dönüşümün sadece deprem odaklı değil, bütünsel bir şehircilik anlayışıyla ele alınması gerektiğini vurgulayan Akbalık, GYO’ların bu süreçteki kritik rolüne de dikkat çekti: İstanbul gibi devasa bir metropolün dönüşümü, parça parça müdahalelerle değil; ulaşımı, sosyal alanları ve altyapısıyla bütünleşik bir planla yönetilmelidir. Bu büyüklükteki bir dönüşümü ise ancak GYO’lar gibi şeffaf, denetlenen ve sermaye gücü olan yapılar sırtlayabilir.

Yüksek faiz politikasının şu anda hem arzı hem de talebi sıkıştırdığını anlatan Akbalık, inşaat maliyetleri artarken satış fiyatlarının aynı paralelde gidememesinin sektörde yüzde 25’lik bir makas oluşturduğunu, bu makasın faizlerin normalleşmesiyle birlikte hızla kapanacağını söyledi ve ekledi:

Piyasa faizlerinin yüzde 3’lerin üzerinde seyrettiği bir ortamda, biz Özak GYO olarak müşterilerimize yüzde 1,69 faiz oranı ve 60 aya kadar vadelendirme imkânı sunuyoruz.

YENİ PROJELERE 10 MİLYAR TL YATIRIM

Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci, 2026’nın Özak için ‘teslimler yılı’ olduğunu ifade ederek “Her zaman olduğu gibi sözümüzü tutarak, Özak Duyu Göktürk, Özak Dragos ve Hayat City Mahmutbey projelerimizin teslimlerini 2026’da yapacağız” dedi.

Özak GYO’nun yeni projelerinden Hayat Flora’ya dair detayları paylaşan Keresteci “Küçükçekmece’de Emlak Konut GYO ortaklığıyla yürüttüğümüz Hayat Flora projemiz, 1.431 bağımsız bölümle aslında tek başına yeni bir semt kurmak anlamına geliyor. Öte yandan, iki yeni konut projemiz Özak Palas Balmumcu ve Hayat Topkapı’yı da devreye alıyoruz” diye konuştu.

Yeni projelerin yatırım değerinin 10 milyar TL olduğuna işaret eden Keresteci, konut projelerinin yanı sıra turizmde de güçlü bir büyüme stratejisi izlediklerini belirterek, portföylerine eklenecek yeni destinasyonlarla ilgili şöyle konuştu:

Kemer, Bodrum Akyarlar, Didim Altınkum ve Demre’de her lokasyonun kendi DNA’sına uygun, niş ve özgün konseptli resort yatırımlarımızı devreye alıyoruz.



