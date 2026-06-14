Önce yağış sonra bunaltıcı sıcaklar! Türkiye için kritik hafta başlıyor... İşte il il hava raporu
Pazartesi gününden itibaren batı bölgelerinde sıcaklıklar yeniden yükselişe geçerken, yağışlı hava sistemi doğu kesimlere çekiliyor. Hafta boyunca yurt genelinde sıcak havanın etkili olması beklenirken, cuma günü sıcaklıklarda düşüş yaşanabileceği değerlendiriliyor. İşte Prof. Dr. Orhan Şen'in değerlendirmeleri ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminleri...
- Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların hızla yükseleceğini belirtti.
- İstanbul'da sıcaklıkların Pazartesiden itibaren 30 dereceye yaklaşacağı ve hafta boyunca bu seviyelerde seyredeceği öngörülüyor.
- Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıkların 35 ila 40 dereceyi aşabileceği ve bu durumun orman yangını riskini artıracağı vurgulandı.
- Meteoroloji'nin 5 günlük tahminlerine göre, Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 41 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.
- Bu yıl güçlü bir Süper El Nino etkisinin görülebileceği ve Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklıklarının şiddetli meteorolojik olay riskini artırabileceği belirtildi.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yarın yurdun doğu kesimleri ile Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Türkiye, kısa süreli serin havanın ardından yeniden sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların hızla yükseleceğini belirterek özellikle Ege ve Akdeniz bölgeleri için kritik uyarılarda bulundu.
Şen, geçtiğimiz günlerde yaşanan 5-6 derecelik sıcaklık düşüşünün ardından yağışlı sistemin Anadolu'nun iç ve doğu kesimlerine kaydığını söyledi. Haziran ayının sonuna kadar öğleden sonra görülen konvektif yağışların etkisini sürdürebileceğini belirten Şen, zaman zaman süper hücre oluşumlarının da görülebileceğini ifade etti.
İSTANBUL'DA SICAKLIK 30 DERECEYE YAKLAŞACAK
Batı bölgelerinde sıcaklıkların yeniden yükselişe geçeceğini belirten Şen, "Pazartesiden itibaren İstanbul'da sıcaklıklar yeniden 30 dereceye yaklaşacak ve hafta boyunca bu seviyelerde seyredecek" dedi.
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CUMA GÜNÜ YAĞIŞ YENİDEN GELİYOR
Cuma günü sıcaklıklarda yeniden 5-6 derecelik düşüş ihtimali bulunduğunu ancak bunun henüz netleşmediğini söyleyen Şen, hafta boyunca sıcak havanın etkisini koruyacağını vurguladı.
SÜPER EL NİNO UYARISI
Bu yıl güçlü bir Süper El Nino etkisinin görülebileceğini ifade eden Şen, yalnızca Pasifik Okyanusu'ndaki gelişmelerin değil Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklıklarının da yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.
Özellikle Kıbrıs ve İskenderun çevresinde deniz suyu sıcaklıklarının dikkat çekici seviyelere ulaştığını kaydeden Şen, bunun süper hücre, deniz hortumu ve kara hortumu gibi şiddetli meteorolojik olayların oluşma riskini artırabileceğini söyledi.
EGE VE AKDENİZ İÇİN KRİTİK UYARI
Aydın, Manisa, Muğla, Denizli ve İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde sıcaklıkların hızla yükseleceğini belirten Şen, bazı bölgelerde termometrelerin 35 ila 40 dereceyi aşabileceğini ifade etti.
Orman yangını riskinin ciddi şekilde arttığını vurgulayan Şen, vatandaşların özellikle ormanlık alanlarda daha dikkatli davranması gerektiğini söyledi.
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre ise yarın yurdun doğu kesimleri ile Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşların tedbirli olması istendi.
5 GÜNLÜK TAHMİNDE SICAKLIK ZİRVE YAPIYOR
Meteoroloji'nin 5 günlük tahminlerine göre de sıcaklıklar özellikle hafta ortasında zirveye çıkacak.
Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 41 dereceye kadar ulaşması beklenirken, Ege ve Akdeniz'de 38 derece, Marmara'da ise 34 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.