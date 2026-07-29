UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, Polonya deplasmanında Gornik Zabrze ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerin tur mücadelesini canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın kanalı ve izleme bilgilerini araştırıyor. Peki, Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

İlk maçta Kadıköy'de Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ederek avantajı eline geçiren Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında tur biletini almak için sahaya çıkıyor. Karşılaşmanın saati, yayın platformu ve canlı izleme bilgileri maç öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

GORNİK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında oynanacak Gornik Zabrze-Fenerbahçe karşılaşması, 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak. Polonya'nın Zabrze kentindeki Zabrze Arena'da oynanacak mücadelede Belçikalı hakem Lothar D'hondt düdük çalacak. Karşılaşma S Sport Plus platformundan canlı olarak yayınlanacak.

İstanbul'da oynanan ilk mücadeleyi Anderson Talisca'nın frikikten kaydettiği golle 1-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşa avantajlı çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, galibiyet veya beraberlik alması halinde adını 3. eleme turuna yazdıracak.

Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu)

GORNİK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Gornik Zabrze-Fenerbahçe karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi S Sport Plus üzerinden izleyebilecek. Yayına erişim için platform üyeliği bulunması gerekiyor. Karşılaşma, bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve desteklenen akıllı televizyon uygulamaları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Fenerbahçe, Polonya deplasmanında tur avantajını koruyarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu)

FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?

Fenerbahçe'nin tur atlaması için galibiyet veya beraberlik alması yeterli olacak. Gornik Zabrze'nin tek farklı galibiyetinde uzatmalara gidilecek, iki veya daha farklı galibiyetinde ise turu Polonya temsilcisi geçecek.

MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler yer alıyor:

Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif.

Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu)

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşısındaki muhtemel ilk 11'i şöyle:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

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