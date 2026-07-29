Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan milli futbolcu Can Uzun'u yerli oyuncu kadrosunu artırmak için kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, kariyerini Almanya'da sürdüren Can Uzun için harekete geçtiği belirtildi.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

İsviçre basınından Sören Mundt'un haberine göre; sarı lacivertliler, Rafael Leao transferini tamamlamasının ardından Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun için resmi girişimlere başlayacak. Fenerbahçe'nin, yerli oyuncu kalitesini artırmak ve hücum hattındaki alternatifleri çoğaltmak amacıyla 20 yaşındaki hücumcuyu kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

BEKLENTİ 45 İLA 60 MİLYON AVRO

Eintracht Frankfurt ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Can Uzun için Alman ekibinin 45 ila 60 milyon avro arasında bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

Can Uzun

GALATASARAY'LA ANILIYORDU

Haberde, sarı kırmızılıların da genç oyuncu için daha önce 30 ila 40 milyon avro seviyesinde teklifler sunduğu ileri sürüldü.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Eintracht Frankfurt formasıyla geride kalan sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Can Uzun, 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası