Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, son olarak Eyüpspor'da forma giyen tecrübeli golcü Umut Bozok'u transfer ettiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir, 29 yaşındaki santrfor Umut Bozok'u kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Umut Dilan Bozok'u 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. Umut'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Kariyerinin bir bölümünü Fransa'da geçiren 29 yaşındaki Umut, Athletico Marseille, Nimes Olympique, FC Lorient, Troyes'de oynadıktan sonra Türkiye'ye geldi.

Umut Bozok

Kasımpaşa forması giyen Umut Bozok, daha sonra Trabzonspor ve Eyüpspor'da görev yaptı.

Kasımpaşa'da 2021-22 sezonunu 20 golle tamamlayarak gol kralı ünvanını alan Umut Bozok, aynı başarıyı Ligue 2'de Nimes Olimpique'de de yaşadı.

Umut Bozok, geçen sezon 32 lig maçında 6 gol attı.

Haberle İlgili Daha Fazlası